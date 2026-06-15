定年後も働き続けることが当たり前になった一方で、再雇用後の待遇や職場での立場の変化に戸惑うシニアは少なくありません。役職定年や賃金低下だけではなく、これまで築いてきたキャリアや自尊心との向き合い方も大きな課題となっています。再雇用後に思いもよらぬ現実に直面した男性の事例を通じて、シニア就労の見えにくい問題をみていきます。年収が3分の1でもありがたい「まさか、自分がこんな扱いを受けるとは思いませんでし