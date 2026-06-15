生涯未婚率の上昇や単身世帯の増加を背景に、「おひとり様老後」は珍しいものではなくなりました。十分な収入と資産を築き、「老後資金の不安はない」と考える人も少なくありません。しかし、病気や介護といった予期せぬ出来事の前では、お金だけでは解決できない問題もあります。55歳で突然の病に直面した独身女性の事例を通して、おひとり様老後に潜む見落とされがちなリスクを見ていきます。「老後資金は十分」のはずだった「老