米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（6月8日〜6月12日）の米国経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週は、米国の雇用統計やCPIに注目5月の米国雇用統計では、非農業部門雇用者数（以下、NFP）が前月差＋17.2万人と大幅に市場予想（同＋8.8万人）を上回り、失業率は4.3％とおおむね横ばい圏での推移にとどまりました（図表1・2）。［図表1］先週の主要経済指標 出所：Bloomberg（注）12日1