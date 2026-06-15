サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦し、2−2で引き分けた日本代表（同18位）のベンチの様子について語った。同戦のNHK中継でピッチサイドから解説を行った柿谷氏は、試合後のスタジアムから生出演。スタジオからお笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明が「どうですか、日本代表