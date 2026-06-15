歩きやすさとデザイン性の両方を求める女性に注目してほしいのが、フットウェアブランドSHAKA（シャカ）から2026年7月上旬に発売される新型モデル「WALCORE VB（ウォルコアVB）」。歩行時の快適性を追求した最新技術を搭載しながら、都会的なスタイルにもなじむ洗練されたデザインが魅力です。毎日の通勤やお出かけはもちろん、旅行やアウトドアシーンでも活躍してくれる新しい一足をご紹介します。 歩行をサポート