スコアをすぐにまとめたいならショートゲームのレベルアップが急務！アプローチとバンカーのお役立ちテクニックをツアープロがレッスン！ ショットの精度を高めるには胸とクラブの動きを連動させる 小さい振り幅でも胸を動かします 胸の向きを変えながら連動性を高めて振る。ボールを右足前に置けばダフリが防げる。 グリップエンドが体の中心を指すように振れば正確に