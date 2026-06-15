ファミリーマートは、対象の商品を2個購入で「ナルミヤキャラクターズ」のオリジナルチャームがもらえるキャンペーンを、16日午前10時から全国のファミリーマート約1万6400店にて数量限定で実施する。【写真】かわいいチャームがもらえる！対象商品のグミ今年、日本に空前の「平成女児ブーム」が到来。2000年代当時、平成キャラクターブランドに憧れていた現在の20〜30代の女性を中心に、近年アパレルや雑貨の復刻、期間限定PO