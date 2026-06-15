お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が8日深夜に放送されたテレビ東京「※女性は見ないでください」（日曜深夜0・30）に出演。流行に対する本音をぶつけた。放送まで番組の内容がほとんど明かされず、話題になっていた同番組。放送が始まると、せいや、「見取り図」盛山晋太郎、「ニューヨーク」嶋佐和也、吉田莉桜、谷岡美沙紀、兼清萌々香が食事をしながらトークを展開。男性がボタンを押すと男性と女性の間に壁が下り