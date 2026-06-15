紀勢自動車道の勢和多気ICから紀勢大内山IC間の一部区間を除く約17kmの4車線化に向けた起工式が、13日に三重県大紀町で開かれました。新たに4車線化事業が進められるのは、勢和多気ICから大宮大台ICまでの約11kmと、大宮大台ICから紀勢大内山ICの一部区間を除く約6kmです。大紀町で行われた起工式には、三重県の一見勝之知事をはじめ関係者ら約40人が参加しました。一見知事は「4車線化により、県南部の産業の活性化とともに更なる