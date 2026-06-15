アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意が成立したことを受けて、週明けの日経平均株価は一時3000円を超える大幅上昇となり、取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均株価は取引開始とともに上昇し、今月3日につけた取引時間中の最高値6万8786円を更新しました。その後上げ幅は3000円を超え、初めて6万9000円台にのせました。AIに対する成長期待に加えて、イラン情勢の進展を