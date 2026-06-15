三重県御浜町の公園でいま、スイレンの花が見ごろを迎えています。御浜町阿田和にある寺谷総合公園。約600株のスイレンの花が見られるのは公園の駐車場から数百メートル離れた、ひょうたん形の「修景池」で4月下旬に開花し始めたということです。池の外周は200メートルあまりあって、散策しながら、直径10センチから15センチほどの白やピンクの花を楽しめます。花は朝日を受けて開き、昼過ぎに閉じますが台風が通過した今月上旬の