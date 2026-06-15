去年9月の大雨で浸水した三重県四日市市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」を管理運営していたディア四日市の破産手続きに関し、12日、債権者集会が津地裁四日市支部で開かれ、破産債権としての認否は留保されました。四日市市では、去年9月12日に発生した記録的な大雨の影響で、市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しました。12日に津地裁四日市支部で開かれた債権者集会に