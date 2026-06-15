三重県南部の小学生チームが参加する野球大会「ぎゅーとら杯学童野球大会」が14日開幕し、選手たちがはつらつとしたプレーを見せました。スーパーマーケットの「ぎゅーとら」が毎年行っている大会で、伊勢市や度会町など県南部の15チームが参加しています。14日の開会式で、ぎゅーとらの清水秀隆代表取締役社長は「野球をする中で、仲間を思う気持ち、試合に勝って一緒に喜ぶ、もう少し頑張ろうと励まし合う、そういったことが大人