四日市市の新しいシンボルとして去年12月に完成した円形デッキ「よんまるテラス」と近鉄四日市駅をつなぐ連絡通路が完成し、13日に記念式典が開かれました。式典で四日市市の森智広市長は「連絡通路が開通し、信号を待たずして中央通りを渡れる。回遊性が高まり、賑わいにつながる大きな一歩」と期待を寄せました。このあと関係者らがテープカットなどを行い、連絡通路の開通を祝いました。新たに完成した連絡通路は、四日市市が進