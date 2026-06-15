アメリカの名門財閥・ロックフェラー家の夫人が集めた、歌川広重や葛飾北斎などの花や鳥を描いた版画のコレクションを紹介する企画展が、津市の三重県立美術館で開かれています。企画展では、歌川広重や葛飾北斎など、江戸時代の人気絵師による花や鳥を描いた版画163点が展示されています。これらの作品は、アメリカの大富豪・ロックフェラー家の夫人で、日本の美術作品に深い愛情を注いだアビー・オルドリッチ・ロックフェラーに