三重津市に本社をおく自動車販売店「三重トヨタ」と大手コンビニエンスストア・ファミリーマートが14日、コンビニの店頭で新型車両の展示試乗会を開きました。カーディーラーに行きづらいと感じる子育て中の世代や若者に気軽に最新の自動車を見てもらおうと、県内のファミリーマート5店舗で開かれたものです。このうち、鈴鹿市内の店舗では、子育て世代に人気のミニバン2車種の新型車両が用意され、訪れた家族連れらが運転席や後部