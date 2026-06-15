県内最大規模の公募展「みえ県展」が13日から三重県津市の三重県文化会館で始まりました。みえ県展は、県内在住者や三重県にゆかりのある人達を対象とした県内最大規模の公募展で、日本画、工芸、彫刻など多岐にわたる分野の作品が出品されます。76回目を迎えた今回は、6つの部門に15歳から94歳までの幅広い年齢層から合わせて747点の作品が出品され、その中から452点が入選しました。初日の13日は表彰式が行われ、各部門で入選し