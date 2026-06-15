14日夕方、大館市早口の国道7号で普通乗用車がクマと衝突しました。運転していた男性がけがはありませんでした。大館警察署の調べによりますと14日午後5時50分ごろ、大館市早口字深沢岱の国道7号を大館市岩瀬方向から北秋田市方向へ走っていた普通乗用車が、左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。車を運転していた北秋田市の50代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは