子どもたちに自転車の正しい乗り方や交通ルールを身に付けてもらおうと、13日に自転車の安全な走行技能を競う大会が三重県津市で開かれました。自転車に乗る際の正しい知識と技能を身に付け、交通事故の防止につなげてもらおうと、毎年開かれている大会です。開会式では、三重県交通安全協会の伊藤達彦専務理事が「自転車は便利な乗り物ですが、自動車と同じように交通ルールを守り、正しい乗り方、正しい交通マナーで利用するもの