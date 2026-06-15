50種類を超えるブルーベリーを栽培している三重県津市の「ポケットさんのブルーベリー農園」で、13日からブルーベリー狩りが開かれていて、味や食感の違うブルーベリーの食べ比べが楽しめます。今年で8年目をむかえるこの農園では、約2000平方メートルの敷地に57品種、550本のブルーベリーの木が植えられています。農園では、休日と予約があった平日にブルーベリー狩りを開催していて、参加者は制限時間内で心ゆくまで様々な種類の