自衛隊の魅力や航空隊の仕事について知ってもらおうと、14日、航空自衛隊の現役パイロットによるトークイベントが三重県四日市市で開かれました。航空自衛隊のブルーインパルスが県内上空を飛行する三重県誕生150周年記念イベントを盛り上げるとともに、パイロットの採用制度などについて広く知ってもらおうと開かれたものです。自衛隊を身近に感じてもらおうと開設されているフリースペースを会場に、愛知県の小牧基地所属で第一