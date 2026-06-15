私はミカ（45歳）。高校を卒業してすぐ結婚し、18歳で娘のアオイを出産しました。同級生が学生生活を謳歌するなか、私だけ子育てに追われる日々。息子のヤマトが生まれた後に元夫と離婚してからは、生活のために必死に働いてきました。しかしこの春、ヤマトが巣立って子育ても終了。私はふと、今から大学へ行くのはどうだろう……と思い立ちました。しかし70代の母はあぜんとした様子でした。私は大卒の友人たちに連絡を取り、相談