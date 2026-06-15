子どもが突然「学校に行かない」と言い出したとき、ママとしては戸惑いや不安を感じるのではないでしょうか。それが明確な理由のない様子であれば、なおさら心配になるのでしょう。今回紹介するのは、高校生の息子の登校をめぐって悩むママの投稿です。何気ないひと言の裏に、さまざまな可能性を考えてしまう心境が見えてきます。『高校生。あきらかにサボりで「学校行かない」って言われる。何かあったのかなって思う。「明日もど