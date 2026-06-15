＜ファイアキーパーズ・カジノ・ホテル選手権最終日◇14日◇ザ・メダリストGC（ミシガン州）◇6661ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの最終ラウンドが終了。23歳ルーキーのローリン・グエン（米国）が逃げ切り、トータル19アンダーで優勝した。【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！トータル9アンダー・2位にジェニファー・コールマン（米国）、トータル8アンダー・3位にミラベル・ティン（マレーシア）が