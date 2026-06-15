元フジテレビのフリーアナウンサー田中大貴（46）が15日、Xを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグ初戦で、日本がオランダと2−2で引き分けた1戦で、NHK総合で現地解説を務めた、3大会連続でW杯に出場した本田圭佑（40）の解説について「秀逸。大好きです。何よりも視聴者の目線を大切にしていて素敵すぎる朝。」と評した。本田の解説を巡っては、オランダの選手の名前を口にせず、背番号で示すことが複数回あ