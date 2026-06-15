「忍者の里」として知られる滋賀県甲賀市では、忍者に関する知識や技量を試す「甲賀流忍者検定」が行われました。 忍者に関する知識や技量などを試す「甲賀流忍者検定」。甲賀忍者をPRするために始まったもので、18回目となる今回は国内外から131人が挑戦しました。 検定は初級・中級・上級の3段階に分かれていて、初級ではコスプレ衣装や手裏剣投げの結果が加点対象となります。 参加した人たちは個性あふれる忍者姿などで試験