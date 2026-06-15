J2磐田は15日、26〜27年シーズンの新監督に、今季J1百年構想リーグを制した神戸でコーチを務める秋葉忠宏氏（50）が就任すると発表した。磐田は「この度、ヴィッセル神戸トップチームコーチを務めている秋葉忠宏氏が、ジュビロ磐田の監督に就任することが決定いたしましたので、お知らせいたします」と発表。秋葉氏はクラブを通じて「ジュビロ磐田は、日本サッカー界を代表する歴史と伝統を持つクラブです。そのエンブレムに