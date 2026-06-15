俳優勝村政信（62）が15日、Xを更新。“盟友”とともに、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグ・日本−オランダ戦を現地観戦したことを報告した。勝村は「さあ勝つよ」と、ピッチやスタンドをバックに自撮りする写真とともに伝え、ハットのひさしには、2018年に66歳で急逝した亡き盟友、大杉漣さんの写真を立てかけた。勝村はサッカー愛が高じて、テレビ東京系サッカー番組「FOOT×BRAIN」でMCを務めている。大杉