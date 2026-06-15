高市早苗首相高市早苗首相は15日、米イラン双方が戦闘終結に向けた覚書に合意したと表明したことを受け「事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎する」とXに投稿した。封鎖状態となっていたホルムズ海峡の自由で安全な航行や、イランの核問題の最終的合意に関し「覚書の内容が着実に実施され、一日も早く実現することを強く期待する」と強調した。交渉の仲介を担ってきた関係国の努力を「高く評価する」とした。日本の立場に