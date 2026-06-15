とある企業に勤める女性従業員のAさんが、産休・育休後に解雇された。 まず、第1子の出産後に時短勤務を打診したところ、社長から「それならパートになるしかない」と言われた。そして第2子の妊娠後、産休・育休の取得を希望したところ、社長と課長から「認めない」と返答された。 その後、産休・育休の取得は認められたものの、職場復帰から4か月後…Aさんは解雇される。 これに納得できないAさんが訴訟を提起したと