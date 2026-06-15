【モデルプレス＝2026/06/15】女優の生駒里奈の芸能生活15周年を記念した最新写真集「生駒里奈写真集『ルリカケス』」（ワニブックス）が8月21日発売することが決定した。【写真】30歳元乃木坂センター、ベッドの上で肌見せ◆生駒里奈、10年ぶり写真集決定乃木坂46・1期生の中心的存在として活躍し、2018年の卒業後は俳優として幅広い活動を展開中の生駒里奈。そんな彼女は今年2026年8月に、芸能生活15周年を迎える。女優として、