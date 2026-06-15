【モデルプレス＝2026/06/15】Aぇ! groupの小島健が、6月23日発売の『CanCam』（小学館）8月号特別版の表紙に登場。女性誌初ソロ表紙を飾る。【写真】STARTOアイドル、舞台上で喧嘩？◆小島健、表紙カットのテーマは添い寝 普段の陽気で親しみやすいキャラクターとはひと味違う、色気溢れるタンクトップ姿に、こちらを見つめるアンニュイな眼差し。まるで添い寝をしているかのような彼氏感満点の表紙カットに、思わずドキッとし