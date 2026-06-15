サッカー北中米Ｗ杯の日本代表・森保一監督の次男で、人気サッカー系ＹｏｕＴｕｂｅｒグループ「ＬＩＳＥＭ」のメンバー「けーご」こと森保圭悟さんが、現地観戦のショットをアップした。ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は１４日（日本時間１５日）、１次リーグＦ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。けーごはインスタグラムで「オランダ相手に貴重すぎる勝ち点１！現地観戦はほんまに鳥肌ものでし