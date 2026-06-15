◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組コートジボワール１―０エクアドル（１４日、フィラデルフィア競技場）３大会ぶり４度目出場のコートジボワールが、２大会連続５度目出場のエクアドルに１―０で勝利した。両チーム１０本以上のシュートが生まれず試合が進み、スコアレスドローもちらついた後半４５分。コートジボワールＤＦシンゴ（ガラタサライ）が自陣から一気にドリブルで右サイド突破しペナルティーエリア内へ進入