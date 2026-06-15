フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを速報した。スタジオには元日本代表の小野伸二氏がゲスト解説者として生出演した。小野氏は、オランダ戦のポイントを解説、その中で「堂安選手ですよね。（オランダの）ＦＷのガクポ選手、長身なんですけど