◇W杯北中米大会1次リーグE組コードジボワール1ー0エクアドル（2026年6月15日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグE組のコートジボワール（FIFAランク33位）は、試合終了間際に途中出場FWアマド・ディアロ（24＝マンチェスターU）の決勝弾でエクアドル（同23位）に勝利。白星発進を決めた。3大会ぶりに世界の舞台へ帰ってきたコートジボワール。24年にアフリカ王者に輝き、アフリカ予選の10試合を8勝2