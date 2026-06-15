俳優の堤真一（61）が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜9・00）の最終話が14日に放送され、平均世帯視聴率は7・6％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが15日、分かった。個人平均視聴率は4・4％だった。同作は、同作は、Netflix「サンクチュアリ―聖域―」、TBS「クジャクのダンス、誰が見た？」などを手がけた金沢知樹氏が脚本を担当するオリジナル作品。天才すぎて孤独な主人公が、ひょんなことから車い