講談社は15日、大日本印刷株式会社及びIJ Kakehashi Services Pvt. Ltd. (IJ懸け橋サービシス株式会社 所在地：インド・デリー）とともに、合弁でインド・デリーに出版社を7月に設立することを発表した。日本の総合出版社がインドに現地法人を設立し、当地で紙の書籍や漫画を出版するのは初めてで、今秋から事業を開始する、【画像】今、一番売れている講談社の人気漫画設立経緯について、講談社は「インドは世界第一位の人口