◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利だった難敵と2−2で引き分け、ドロー発進となった。MF伊東純也（33＝ゲンク）は1―2の後半21分に途中出場。同43分の右CKをFW小川に合わせ、最後のMF鎌田の同点ゴールを呼び込んだ。試合後に自身のインスタグラムを更新し、「貴重な