前週末終値からの上げ幅が一時3300円を超え、初めて6万9000円台を付けた日経平均株価を示すモニター＝15日午前、東京・東新橋週明け15日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。前週末終値からの上げ幅は一時3300円を超えて初めて6万9000円台を付け、取引時間中の最高値を更新した。東証株価指数（TOPIX）も取引時間中の最高値を更新した。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書について合意したと表明し、好