人材が不足する分野で外国人労働者を受け入れるための在留資格「特定技能１号」の対象にバス運転手を含む自動車運送業が追加されてから２年がたち、資格を取得した運転手が全国各地でバスを走らせている。神奈川県ではこの春、資格を得た外国人で初の女性運転手が誕生した。人手不足が深刻なバス業界の安全運行の一助となるか、注目される。（川崎支局滝川乃彩）「ドアが閉まります。ご注意ください」。４月下旬、川崎市麻生