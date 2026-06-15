お笑いコンビ・EXITの、りんたろー。（40）が15日、Xを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグ初戦で、日本がオランダと2−2で引き分けた1戦で、NHK総合で現地解説を務めた本田圭佑（40）の解説にツッコミを入れたXユーザーの投稿に「DAZNで見なよ！」と促した。りんたろー。は、サッカー王国と言われた静岡県出身で、同県内の高校サッカーの大会で上位に進出する静岡北高から、東海大学サッカーリーグの浜松大（