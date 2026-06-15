【Besana】 参考価格：59,950円 セール価格：53,955円 Amazonにて、GAGGIAの全自動エスプレッソマシン「BESANA」が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格の約10%となる53,955円。 本商品は、イタリア製全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。幅・奥行きが約30cmと、コンパクトサイズで場所を選ばず置くことができる。ボタン2つのみの簡単な