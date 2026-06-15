アトムはストップ安の水準となる前営業日比１００円安の５８１円でウリ気配となっている。前週末１２日の取引終了後、２６年９月末を基準日とする株主優待から制度を変更すると発表した。コロワイドグループ店舗や各種ギフト商品の購入に使える株主優待による発行ポイントを従来の半分とする内容となっており、嫌気した売りが出ている。収益性と中長期的な成長機会を確保する観点から、コスト低減を図る。 変更後は１