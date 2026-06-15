エイチ・アイ・エスは大幅反落し、年初来安値を更新した。前週末１２日の取引終了後、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は前回予想の４２００億円から３９５０億円（前期比５．９％増）、営業利益予想は１４０億円から１２０億円（同３．２％増）、最終損益予想は９０億円の黒字から１０億円の赤字（前期は４７億１９００万円の黒