Ｌｉｎｋ－Ｕグループがストップ高の７３０円でカイ気配となっている。前週末１２日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算が、売上高３５億４８００万円（前年同期比３．６％減）、営業利益２億４１００万円（同１３．４％減）、純利益１億３９００万円（同２．３倍）となり、２～４月期に営業損益が黒字転換したことを好感した買いが入っている。 成長領域への