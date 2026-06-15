Ｒｉｄｇｅ－ｉが急反発し一時ストップ高の３７８５円に買われている。前週末１２日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、売上高を２８億円から２９億円（前期比１１．８％増）へ、営業利益を３億４５００万円から５億円（同７６．６％増）へ、純利益を２億１０００万円から３億７０００万円（同２．７倍）へ上方修正したことが好感されている。 生成ＡＩ関連のコンサルティングや開発需要の増加に伴