光・彩は大幅高で５連騰。前週末１２日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の単独決算を発表した。売上高が１５億８８００万円（前年同期比５５．１％増）、営業利益が３億６１００万円（同５．４倍）、最終利益が２億５１００万円（同６．６倍）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。国内外ともに受注が堅調に推移するなか、生産体制の見直しや原価管理の徹底、取引条件の適正化などに取