ＣＫＤに注目したい。同社は省力・自動機械の大手で、半導体用薬液制御機器などに強みを持つ。２６年３月期の連結営業利益は前の期比３．３％増の１９６億４０００万円だった。昨年１１月の中間決算時にいったん業績予想を下方修正したが、下期に入り半導体関連需要が拡大し、結局上振れて着地した。２７年３月期の同利益は前期比２４．７％増の２４５億円と４期ぶりの最高益更新が見込まれているが、市場には２７０億円近辺への