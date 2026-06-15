インフォメティスはストップ高カイ気配。この日寄り前、関西電力とのエネルギー柔軟性ソリューションの実現に向けた技術協業の開始を発表した。インフォメテが保有する独自のＡＩ技術「ＮＩＬＭ（機器分離推定技術）」や需要家側における高度な予測・分析技術に関する知見を関西電に提供し、次世代のエネルギーマネジメントシステムの構築に向けた検討を進める。これを材料視した買いが膨らんでいる。 （注